Llaryora anunció importantes obras y aportes en Cosquín

Cosquín. El gobernador Martín Llaryora encabezó un acto en la ciudad de Cosquín junto al intendente Raúl Cardinali, donde anunció una serie de obras y aportes destinados a mejorar la infraestructura y los servicios de la comunidad.

Entre las principales medidas, el mandatario provincial comprometió una inversión de 200 millones de pesos para la construcción de cordón cuneta, y entregó el decreto de desanexación de la escuela primaria Juan Bautista Bustos, ubicada en barrio San José Obrero. La institución, que pasará a tener conducción y proyecto pedagógico propio, también recibirá internet satelital, computadoras, nuevos juegos y la construcción de un aula adicional.

“Desanexar significa construir una conducción propia, para que pueda tener un proyecto pedagógico propio que no dependa ahora de otra escuela. Así que le damos la bienvenida a una nueva escuela en Cosquín”, expresó Llaryora.



Obras de agua potable y beneficios comunitarios

El acto también fue ocasión para destacar la obra de agua potable en el barrio San José Obrero, que beneficia a 600 familias y que ya inició las conexiones domiciliarias. “Más de 100 familias ya tienen agua potable en sus domicilios. Es un hecho histórico y un esfuerzo conjunto”, subrayó el intendente Cardinali.

La obra comenzó en 2024 tras un acuerdo firmado durante la presentación del Festival Nacional de Folclore, con una inversión inicial de 800 millones de pesos. Incluye una nueva perforación vinculada a otra existente, una cañería de 2.500 metros hacia la cisterna y un tendido total de 13.338 metros de red, que permitirá distribuir agua a 2.800 lotes del barrio.

Además, se entregaron 14 dispositivos tecnológicos para alumnos con baja visión, destinados a la inclusión educativa.

El acto contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; de Educación, Horacio Ferreyra; el presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabricio Díaz; intendentes, jefes comunales, docentes, alumnos y representantes de instituciones locales.

Con estas medidas, la gestión provincial busca dar respuesta a las necesidades de infraestructura, educación, seguridad y servicios básicos de Cosquín, reforzando el acompañamiento a las familias y al entramado social de la ciudad.