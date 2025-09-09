Río Cuarto: inaugurarán el Bosque de la Poesía Glauce Baldovin

Río Cuarto. El próximo viernes 12 de septiembre a las 10 horas, la Universidad Nacional de Río Cuarto será escenario de un emotivo homenaje a la poeta local Glauce Baldovin con la inauguración del Bosque de la Poesía que llevará su nombre. La actividad tendrá lugar en el espacio comprendido entre el Pabellón José Luis Cabezas (Cubo) y la imprenta de la UNRC.

Este nuevo bosque busca convertirse en un punto de encuentro para honrar la vida y obra de Baldovin, y al mismo tiempo fortalecer los lazos entre la poesía, la memoria y la comunidad. La propuesta se enmarca dentro de la 19ª edición de Aguante Poesía y se suma a una serie de acciones que integran arte y ambiente.

La iniciativa es impulsada por los poetas Diego Formía, egresado de la Facultad de Ciencias Humanas, y Marcelo Fagiano, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, quienes forman parte del movimiento poético-ambiental Bosques de la Poesía.

El proyecto cuenta con el apoyo del Departamento de Letras, la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, el programa Crear Ambiente UNRC y la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Río Cuarto.

Con este gesto, la universidad y la comunidad riocuartense rinden tributo a una de las voces más significativas de la poesía local, inaugurando un espacio que promueve la reflexión, la creatividad y el compromiso con el medioambiente.