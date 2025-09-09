Se conforma en Capilla del Monte el Consejo Intersectorial de Punilla

Capilla del Monte. La Universidad Provincial de Córdoba llevará adelante la reunión constitutiva del Consejo Intersectorial de Punilla, un espacio de articulación destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones educativas, sociales y productivas de la región.

El encuentro se desarrollará hoy a las 9,30 horas, en el Centro Español, ubicado en calle Deán Funes 572 de la ciudad de Capilla del Monte.

Durante la jornada también se firmará un convenio de cooperación entre la Universidad Provincial y la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, con el objetivo de generar instancias de formación, investigación y promoción turística que beneficien tanto a estudiantes como a la comunidad local.

Desde la Universidad destacaron que la iniciativa busca “construir puentes entre los distintos sectores del departamento Punilla, potenciando proyectos comunes y reforzando el rol estratégico de la educación superior en el desarrollo regional”.

El evento contará con la participación de autoridades académicas, representantes de la Cámara de Turismo y referentes de instituciones locales, consolidando un nuevo espacio de diálogo y colaboración para la zona.

