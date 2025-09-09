Suelta de libros en Huerta Grande para celebrar el Día del Maestro

Huerta Grande. En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la Municipalidad de Huerta Grande, a través de la Biblioteca Municipal Soka, organiza una suelta de libros abierta a toda la comunidad. La actividad se realizará el jueves 11 de septiembre, de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas, en la sede de la biblioteca ubicada en Avenida San Martín 1075.

La propuesta busca rendir homenaje a los docentes en su día, recordando también la figura de Domingo Faustino Sarmiento, cuyo fallecimiento un 11 de septiembre de 1888 dio origen a esta fecha.

Desde la organización destacaron que la actividad pretende fomentar la lectura y fortalecer el vínculo de la comunidad con la educación. “Es una manera simbólica de reconocer la tarea fundamental que realizan los maestros, compartiendo libros para que circulen y lleguen a más lectores”, expresaron desde la Biblioteca Municipal.

El evento es de carácter gratuito y se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración cultural, que combina el recuerdo histórico con la promoción del hábito de la lectura.

