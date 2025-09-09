Tanti prepara la inauguración del nuevo playón deportivo en El Parador

La ciudad de Tanti se prepara para vivir una jornada de fiesta en la inauguración del nuevo Playón Deportivo de barrio El Parador. La ceremonia contará con la presencia del intendente Emiliano Paredes y se llevará adelante el sábado 13 de septiembre desde las 14 horas en el marco del festejo del Día del Niño y las Infancias.

A las 17 horas, habrá un gran sorteo de juguetes y las 18 horas, se cortará la cinta y se dejará habilitado el predio.

Acto seguido, se disputarán los primeros partidos en la nueva cancha de césped sintético. «Porque en Tanti seguimos creciendo en cada barrio, todos juntos con cada vecino»; expresaron desde el gobierno local.