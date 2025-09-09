Valle Hermoso: inauguraron mejoras en la sala vacunatoria y enfermería

Valle Hermoso. Con una importante inversión, el municipio de Valle Hermoso dejó habilitada la renovada enfermería, a la vez que inauguró una nueva sala de vacunación.

"Pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos, realizamos mejoras en el CAPS para brindar una atención más cómoda y de calidad. Contamos con una nueva sala de vacunación a la vez que se renovó el área de enfermería. En todos los casos fueron equipadas con los elementos necesarios para garantizar la comodidad de los vecinos”, destacaron.

"Seguimos trabajando para que cada paciente se sienta cuidado y acompañado en su paso por el sistema de salud pública”, concluyeron.