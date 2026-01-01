El examen médico obligatorio para deportistas cambia su vigencia y será digital

Desde este jueves 1 de enero de 2026, el examen médico obligatorio que deben realizar los deportistas de mediana y alta competencia en Córdoba incorpora cambios importantes en su funcionamiento, con el objetivo de ordenar vencimientos, mejorar el acceso y reforzar los criterios sanitarios.

Se trata del Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia, un control exigido de manera obligatoria en la provincia, única en el país en aplicar este tipo de evaluación específica para deportistas federados y de alto rendimiento. El examen apunta a detectar de forma temprana condiciones que puedan poner en riesgo la salud durante la práctica deportiva.

Uno de los principales cambios es que, a partir de este año, el examen solo podrá ser realizado por médicos con especialidad en Medicina del Deporte, acreditada mediante certificación del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. La medida busca garantizar evaluaciones clínicas integrales, con especial atención a aspectos cardiovasculares y funcionales, y derivaciones oportunas en caso de ser necesarias.

Además, desde marzo de 2026 se implementará la versión digital del examen. El sistema se encuentra actualmente en la etapa final de pruebas y capacitaciones, con formación específica para los profesionales que lo aplicarán, con el fin de asegurar un funcionamiento homogéneo en todo el territorio provincial.

Otro cambio central es el nuevo criterio de vigencia. Hasta ahora, el examen vencía al cumplirse un año desde su realización, lo que generaba una fuerte concentración de controles al inicio de cada temporada. Desde la implementación del sistema digital, el vencimiento quedará alineado con la fecha de cumpleaños del deportista, permitiendo distribuir los controles a lo largo del año.

Para ordenar la transición, se estableció el 30 de junio como fecha de corte. Quienes cumplan años antes de esa fecha mantendrán la vigencia del examen hasta su próximo cumpleaños, mientras que los deportistas que cumplan años después del 30 de junio tendrán como vencimiento su fecha de cumpleaños dentro de 2026.