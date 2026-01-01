Hoy se incorporan 323 nuevos efectivos al Servicio Penitenciario

Este jueves, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba incorpora 323 nuevos efectivos que pasan a integrar la fuerza desde hoy. A esta tanda inicial se sumarán otros 252 agentes a partir del 1 de marzo, lo que elevará a 575 el total de ingresos programados.

El anuncio fue realizado días atrás por el gobernador Martín Llaryora durante un acto desarrollado en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”, donde también se informó una serie de medidas vinculadas a mejoras salariales y laborales para el personal penitenciario.

Entre las disposiciones comunicadas, se estableció el pago de dos bonos de 700 mil pesos destinados a gastos complementarios de uniforme, con el objetivo de que los agentes no deban afrontar el costo de la indumentaria con recursos propios. El beneficio alcanza a 3.813 efectivos y no incluye a los cargos de jefe, subjefe y directores generales.

Además, se anunció la duplicación del Suplemento Particular, con un incremento del 100 por ciento, destinado a agentes que cumplen tareas específicas como guardias internas y externas, traslados y manejo de explosivos. El suplemento correspondiente al mes de diciembre asciende a 562.391,78 pesos y beneficia a 1.613 efectivos.

También se confirmó el pago de un bono extraordinario de 100 mil pesos para el personal que perciba haberes líquidos inferiores a 2,8 millones de pesos, medida que alcanza a 4.012 agentes del Servicio Penitenciario.

Del acto participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes.