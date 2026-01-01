Llaryora encabezó una reunión clave con la cúpula policial

En vísperas de Año Nuevo, el gobernador Martín Llaryora encabezó una reunión de trabajo con el Estado Mayor de la Policía de Córdoba, en el marco de la primera agenda institucional de la fuerza en esta etapa del año.

Del encuentro participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín; los subjefes de la fuerza Alberto Bietti, Iván Rey y Federico Cisneros; y otros integrantes del Estado Mayor policial.

Durante la reunión se analizaron los lineamientos operativos vigentes, el trabajo desarrollado a lo largo del año y los principales desafíos en materia de seguridad en toda la provincia, con foco en el despliegue preventivo previsto para las celebraciones de fin de año.

Tras el encuentro, el gobernador envió un mensaje oficial de saludo y reconocimiento a todo el personal policial, que fue difundido por radiocomunicaciones desde la Jefatura y la Central 911, alcanzando a cada departamental, comisaría, patrulla y efectivo en servicio.

En su mensaje, Llaryora valoró la vocación, el compromiso y el esfuerzo cotidiano de quienes integran la fuerza, y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial. También reconoció a quienes recibieron el Año Nuevo cumpliendo funciones, lejos de sus hogares, en rutas, barrios, zonas rurales y ciudades.

En ese marco, reafirmó que Córdoba impulsa reformas e inversiones en seguridad orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial, con incorporación de equipamiento, tecnología y recursos, bajo la premisa de fortalecer el cuidado de quienes cumplen tareas de prevención y control en todo el territorio.