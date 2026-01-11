Capitani: “El objetivo principal es generar tranquilidad y confianza”

San Roque. En el marco del lanzamiento del Operativo Interfuerzas Verano, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, subrayó la importancia del despliegue de seguridad presentado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia como un elemento central para el desarrollo de la temporada estival.

Capitani señaló que el operativo constituye “el marco de seguridad que brinda Córdoba para la época estival”, una etapa clave para la provincia en términos turísticos. En ese sentido, remarcó que la interconexión entre las fuerzas federales y provinciales representa un valor fundamental para acompañar el crecimiento sostenido del turismo en Córdoba.

Noticias Relacionadas Lanzaron en la Plaza Federal el Operativo Interfuerzas Verano 2026

“En una época que es la fuerte de Córdoba, este tipo de operativo, brindando seguridad, es un dato valioso e importante, especialmente en este contexto turístico en el que la provincia sigue creciendo”, expresó el titular de la Agencia Córdoba Turismo, al tiempo que destacó que el objetivo principal es generar tranquilidad y confianza para quienes eligen Córdoba como destino.

Asimismo, Capitani valoró especialmente la capacidad de trabajo conjunto entre las fuerzas nacionales, provinciales y los gobiernos locales. “Aplaudimos el trabajo articulado con cada uno de los municipios y comunas, particularmente en este valle, que trabajan denodadamente para tener una gran temporada”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que este tipo de acciones conjuntas no solo impactan de manera positiva en la actividad turística, sino que también representan “un gesto de madurez para toda la sociedad”, al reflejar una política de cooperación y planificación integral.

Finalmente, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo destacó que la agenda de fiestas, festivales y actividades teatrales termina de consolidar el buen desempeño de la temporada, complementando el marco de seguridad con una propuesta cultural y recreativa que fortalece la oferta turística de la provincia.