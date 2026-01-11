Lanzaron en la Plaza Federal el Operativo Interfuerzas Verano 2026

San Roque. Hoy se realizó el lanzamiento oficial del Operativo Interfuerzas Verano 2026, un amplio despliegue de seguridad que tiene como objetivo reforzar las tareas de prevención y control durante la temporada estival en toda la provincia de Córdoba.

El acto tuvo lugar en Plaza Federal, en la localidad de San Roque, y contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. La convocatoria fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli. También participaron del acto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Marcelo Marín, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés.

El operativo que articulará el trabajo conjunto de fuerzas federales, provinciales y municipales en los principales puntos turísticos del territorio cordobés.

Trabajo coordinado y refuerzo federal

Durante su intervención, la ministra Alejandra Monteoliva remarcó que el operativo se enmarca en un comando unificado que funciona de manera permanente con las provincias y que incluye la participación de las cinco fuerzas federales. Además, subrayó el refuerzo del despliegue a través del trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias, lo que permitirá responder ante distintos tipos de situaciones que pudieran presentarse.

“El plan abarca toda la provincia. Con el secretario de Turismo (Daniel Scioli) hicimos el lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires y estamos recorriendo los principales destinos turísticos del país”, señaló la ministra, al tiempo que confirmó la plena vigencia del protocolo antipiquetes, afirmando que “el orden público no se negocia”.

Federalismo y colaboración permanente

Por su parte, el ministro Juan Pablo Quinteros destacó que el primer convenio de seguridad firmado tanto por el Gobierno nacional como por la Provincia de Córdoba fue el de colaboración interfuerzas, lo que hoy se traduce en un trabajo visible en el territorio.

“El Ministerio de Seguridad Nacional tiene un programa absolutamente federal, en el que ninguna provincia queda afuera”, expresó Quinteros, y valoró la presencia constante de las autoridades nacionales en distintos puntos del país. Asimismo, remarcó el cambio en la dinámica de trabajo conjunto: “Hoy el acompañamiento es permanente, con un contacto directo y solidario entre Nación y Provincia”.

El Operativo Interfuerzas Verano 2026 se desplegará en rutas, balnearios, centros turísticos y zonas de alta concurrencia, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad durante la temporada estival en Córdoba.