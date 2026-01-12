Alerta en Córdoba por un posible caso de gripe A (H3N2)

Córdoba. Las autoridades sanitarias provinciales investigan un posible primer caso de gripe A (H3N2) correspondiente a la variante K en Córdoba. Se trata de un hombre de 87 años que permaneció internado en el Hospital Rawson y que presentó una evolución clínica favorable. Según se informó, el paciente habría tenido contacto con una persona proveniente de Europa, región donde esta cepa registra una circulación anticipada.

Las muestras del caso fueron enviadas al Laboratorio Nacional Anlis Malbrán, en Buenos Aires, donde se realizará la confirmación definitiva. Mientras tanto, el sistema de salud provincial se mantiene en estado de alerta y seguimiento epidemiológico.

La variante K del virus influenza A (H3N2) generó un aumento significativo de hospitalizaciones en el Hemisferio Norte.

Hasta el momento, en Argentina se confirmaron seis casos de esta variante: dos en la provincia de Buenos Aires, dos en Santa Cruz y dos en Neuquén. Los especialistas advierten que existe la posibilidad de un adelanto de la temporada de influenza en el Hemisferio Sur, similar a lo ocurrido en el norte, donde los contagios comenzaron en septiembre.

Ante este escenario, se aconseja aplicarse la vacuna antigripal al menos entre siete y diez días antes de viajar al exterior.

Asimismo, se estima que la nueva fórmula de la vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría estar disponible en el país hacia marzo, sujeta a los tiempos de producción y trámites administrativos.

Pese al seguimiento del caso en Córdoba y a la circulación de la nueva variante, los especialistas buscaron llevar tranquilidad a la población. Aseguraron que la situación no es comparable con la pandemia de 2009 ni con el brote de Covid-19, ya que el virus no presenta cambios genéticos lo suficientemente drásticos como para desencadenar una crisis sanitaria de gran magnitud.