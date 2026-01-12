Avanza la puesta en valor del cementerio San Vicente, el más antiguo de la ciudad

La Municipalidad de Córdoba continúa con los trabajos de puesta en valor del cementerio San Vicente, el camposanto más antiguo de la ciudad, con intervenciones que alcanzan tanto el interior como el exterior de la necrópolis.

En la fachada que da a calle Cartechini se realizaron tareas de revoque, pintura y restauración del sistema de desagües pluviales. Además, se ejecutó un nuevo contrapiso y se colocaron losetas podotáctiles en la vereda, facilitando la circulación de personas con baja o nula visión.

Uno de los avances destacados es la reapertura de las oficinas administrativas, cerradas desde hace más de dos décadas. Allí se restauraron paredes interiores y exteriores, se renovaron pisos, se realizó la instalación eléctrica completa y se incorporó nueva luminaria LED. En ese mismo espacio funciona un sistema de monitoreo de la Guardia Urbana Municipal, que refuerza la seguridad de quienes concurren a visitar a sus familiares.

Las salas velatorias también fueron intervenidas con trabajos integrales que incluyeron nueva instalación eléctrica y de plomería, revoque, pintura, restauración de aberturas y colocación de luminarias.

En el sector destinado al personal, las obras contemplaron la construcción de baños diferenciados, reparación de paredes, colocación de cerámicos, renovación completa de instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglo de aberturas y reposición de vidrios.

Otro espacio ya completamente recuperado es el Memorial donde descansan los restos de personas víctimas de la Dictadura Militar. Allí se instalaron paneles con luces LED y se renovaron los baños, que ahora cuentan con accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Los trabajos también permitieron poner nuevamente en funcionamiento la histórica fuente de agua ubicada en el centro del cementerio, un sitio cargado de simbolismo, mitos y leyendas propias del lugar.

Las intervenciones, a cargo de la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Cementerios, apuntan a revalorizar un espacio donde descansan alrededor de 2.800 personas, muchas de ellas figuras que marcaron la historia de Córdoba, devolviéndole dignidad, cuidado y presencia urbana.