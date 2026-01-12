¿Cuánto y cuándo se acredita el Cuarto Mes de Licencia por Maternidad?

Este lunes, el Gobierno de Córdoba acreditó el pago del Cuarto Mes de Licencia por Maternidad, correspondiente a diciembre de 2025, un beneficio que durante ese período alcanzó a 181 mujeres en toda la provincia.

El programa implicó una inversión total de $119.074.890,20 y contempla el pago de hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por beneficiaria, lo que representa un monto individual de $644.000.

Desde la Secretaría de la Mujer se informó que, en los casos de quienes declararon cuenta en el Banco de Córdoba, la acreditación se realiza dentro de las 24 horas hábiles. En tanto, para quienes perciben el beneficio a través de bancos privados, el impacto del pago puede demorar entre 48 y 72 horas.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las madres y sus bebés, promoviendo la integración familiar y acompañando el período posterior a la licencia ordinaria por maternidad.

El Cuarto Mes de Licencia por Maternidad está previsto en la Ley Provincial N.º 10.342 y consiste en una extensión de un mes de la licencia por maternidad, a cargo del Estado provincial. Está destinado a trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y a personal de casas particulares.

Para acceder al beneficio, la carga de documentación debe realizarse a través de CiDi nivel 2, dentro de los 30 días posteriores al nacimiento y hasta el último día de la licencia ordinaria otorgada.

Por consultas, se encuentra habilitado el 351-6506210.