Huerta Grande impulsa el verano con talleres de idiomas, artes marciales y movimiento

Huerta Grande. Con una propuesta diversa y pensada para todas las edades, la Municipalidad de Huerta Grande puso en marcha una nueva agenda de actividades de verano que combina formación, bienestar y encuentro comunitario. Talleres de idiomas, clases de kung fu y gimnasia coreográfica integran la oferta que se desarrollará durante los meses de enero y febrero en distintos espacios culturales de la localidad.

Entre las propuestas se destaca el Taller de Verano de Inglés e Italiano, una iniciativa orientada a quienes desean incorporar o reforzar conocimientos en lenguas extranjeras de manera dinámica y accesible. Las clases se dictan todos los lunes, del 12 de enero al 10 de febrero, de 18 a 19.30 horas, en la CIE Academia de Inglés, ubicada en Arruabarrena 900. El taller es arancelado e incluye materiales, con inscripciones abiertas para la comunidad.

En el plano deportivo y formativo, el Centro de la Diversidad Cultural será sede de las clases de Kung Fu, a cargo del profesor Adrián Martín. La actividad se desarrollará los lunes y viernes, con inicio el 26 de enero, y cuenta con horarios diferenciados para niños (de 18 a 19 horas) y adultos (de 20.30 a 21.45). Se trata de una propuesta arancelada que promueve la disciplina, la concentración y el cuidado integral del cuerpo.

El mismo espacio alberga también las clases de Gimnasia Coreográfica, destinadas a adultos y adultos mayores, con nivel inicial. Las clases serán gratuitas y se dictarán los lunes y viernes de 18.30 a 19.30 horas, bajo la coordinación del profesor Ezequiel Gervasoni. La propuesta invita a vivir la experiencia del baile desde el movimiento, la creatividad y el disfrute colectivo.

Con estas iniciativas, Huerta Grande reafirma su apuesta por el acceso a la cultura, el deporte y la educación como herramientas de inclusión y desarrollo social, fortaleciendo los espacios públicos como ámbitos de encuentro y participación durante el verano.