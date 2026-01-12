Planifican el operativo para el show de Skay Beilinson en La Falda

La Falda. La pasada semana se realizó una reunión para coordinar el operativo del show de Skay Beilinson, que tendrá lugar el 24 de enero en el auditorio municipal Carlos Gardel, junto a la productora En Vivo Producciones y el equipo de Eventos de la Municipalidad.

El mítico músico, figura central del rock nacional y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, llegará nuevamente a Córdoba acompañado de su banda Los Fakires.

Se avanzó en la organización general, abordando aspectos de logística y coordinación para garantizar el correcto desarrollo del evento.