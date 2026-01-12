Refuerzan el llamado a donar sangre durante la temporada estival

El Banco Central de Sangre reiteró la necesidad de continuar con la donación voluntaria y habitual durante el verano, una etapa en la que históricamente disminuye la cantidad de donantes, pese a que la demanda de sangre se mantiene constante.

Desde el organismo explicaron que, aun en período estival, se realizan cirugías programadas, partos y atenciones por accidentes viales, entre otras situaciones que requieren disponibilidad permanente de sangre segura en los centros de salud públicos y privados.

En este marco, la responsable del Departamento Provincial de Sangre, Andrea Carpaneto, señaló que el trabajo del sistema no se interrumpe durante el verano y remarcó que la sangre es un recurso que no puede tomarse descanso. Además, invitó a las personas que estén en condiciones de donar a acercarse al Banco de Sangre o comunicarse para recibir información y coordinar turnos.

Respecto a las altas temperaturas, se aclaró que el calor no es un impedimento para donar, siempre que se mantenga una adecuada hidratación antes y después de la extracción y se respeten las recomendaciones habituales.

Durante enero, todos los viernes se realizarán colectas externas a partir de las 8 de la mañana en el Hospital Materno Neonatal, ubicado en Manuel Cardeñosa 2900. Además, el sábado 17 de enero habrá una colecta en la sede central del Banco de Sangre, en Rosario de Santa Fe 374, desde las 7.30.

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse en buen estado de salud y concurrir con DNI, cédula o pasaporte. También se recomienda haber descansado al menos seis horas, realizar un desayuno liviano con infusiones azucaradas y evitar lácteos y grasas antes de la extracción. En el caso de haberse aplicado vacunas, deben respetarse los plazos de espera indicados según cada tipo.