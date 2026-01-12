Una multitud se congregó en la primera Noche de Peña en La Cumbre

La Cumbre. Una multitud se congregó el último fin de semana en La Cumbre para disfrutar de la primera Noche de Peña del Verano 2026 con la actuación de La Serrana Folclórica, Orejano, El Embrujo, la actuación especial de Emiliano Zerbini y la conducción de Noe Alvarado.

"Fue una noche hermosa y con una numerosa presencia de público. ¡Te esperamos la próxima! Para seguir disfrutando de la mejor música y de las mejores noches de las sierras de Córdoba", dijeron desde el área de Turismo del municipio.