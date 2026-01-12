Una Terraza Gastronómica que cambiará la experiencia del Festival de Cosquín

Cosquín. La ciudad de Cosquín está escribiendo un nuevo capítulo en su historia cultural. Mientras los preparativos para el próximo Festival Nacional de Folklore avanzan, una obra estratégica de gran impacto toma forma en el corazón de la Plaza Próspero Molina: la nueva Terraza Gastronómica, un proyecto que promete redefinir la manera en que miles de visitantes viven la magia de las noches folklóricas.

“Con una inversión que supera los 250 millones de pesos, Cosquín no sólo apuesta por su presente festivalero, sino por su futuro como destino cultural y turístico de primer nivel. La Terraza Gastronómica se perfila como el nuevo ícono de una ciudad que sabe reinventarse sin perder su esencia”, declaró Raúl Cardinali, intendente de Cosquín.

Cardinali señaló que esta ambiciosa intervención no solo busca modernizar el espacio emblemático de la ciudad, sino crear una experiencia inmersiva que combine gastronomía, cultura y entretenimiento en un mismo escenario, potenciando tanto las jornadas festivaleras como los eventos culturales que se desarrollan durante todo el año.

La Comisión Municipal de Folklore asumió la totalidad del desafío —desde la conceptualización hasta la ejecución—, financiándolo íntegramente con recursos propios. Es la primera vez que una obra de esta envergadura se concreta sin asistencia de organismos nacionales o provinciales, consolidando un modelo de autogestión cultural sin precedentes.

Características de la obra

La terraza estará ubicada en un sector privilegiado de la platea y contará con las siguientes características principales:

? Espacio cubierto en altura de 400 m² de superficie y dos amplias escaleras de acceso.

? Capacidad para 200 personas cómodamente sentadas.

? Sector de cocina equipado para preparación y cocción de alimentos, con mesadas y campana de acero inoxidable.

? Barra de expendio.

? Sanitarios aptos para todo público.

? Instalación interior y exterior para provisión exclusiva de gas natural destinado a equipos de cocción y termotanque.

? Tendido subterráneo desde el transformador aéreo ubicado en la esquina de Catamarca y Tucumán, para la provisión de energía eléctrica trifásica exclusiva de la terraza.