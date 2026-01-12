Valle Hermoso propone trekking y naturaleza para disfrutar el verano

Valle Hermoso. En el marco de las actividades de verano, la Municipalidad de Valle Hermoso lanzó una atractiva propuesta de trekking guiado destinada a vecinos y visitantes que buscan disfrutar del entorno natural de la región a través de caminatas programadas por sitios emblemáticos del valle.

La iniciativa, denominada “Vacaciones de Verano 2026”, contempla una serie de salidas durante los meses de enero y febrero, con recorridos que combinan paisajes serranos, historia y contacto directo con la naturaleza. Las caminatas se realizarán los días sábados, con punto de partida desde el Parador Valle, ubicado sobre avenida Presidente Perón al 100.

El cronograma incluye cuatro destinos destacados:

El sábado 17 de enero, la caminata será hacia la Gruta de San Antonio, un sitio de gran valor natural y simbólico.

El sábado 31 de enero, el recorrido unirá distintos balnearios de la localidad, permitiendo conocer el corredor turístico ribereño.

El sábado 7 de febrero, la salida será a la Reserva Natural Vaquerías, visitando la Cascada del Ángel y Los Helechos, uno de los espacios de mayor biodiversidad de la zona.

Finalmente, el sábado 21 de febrero, el trekking llegará a las históricas Minas de Cobre, un recorrido que combina naturaleza y memoria productiva.

La actividad tiene un valor de 8.000 pesos por persona, monto que incluye seguro, y está pensada para promover el turismo activo, el cuidado del ambiente y el disfrute responsable de los espacios naturales.

Con esta propuesta, Valle Hermoso refuerza su perfil como destino turístico de cercanía, invitando a descubrir sus paisajes a través del caminar, el encuentro y la experiencia compartida durante el verano.

Consultas e inscripciones: 3548 602226 – Érica