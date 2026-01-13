El municipio de Valle Hermoso continúa con el mantenimiento urbano

Valle Hermoso. "Seguimos trabajando para mantener la ciudad limpia y ordenada", señalaron desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Valle Hermoso.

Desde esa secretaría continúan las tareas de barrido urbano sobre la Ruta Nacional N.º 38, desde el paso a nivel hasta los semáforos del sector Mariano Max, con levantamiento de residuos y limpieza de canaletas.

Luego, se mantiene el trabajo en las cortadas del centro: Gobernador Olmos, Lavalle y Juramento.

Además, se lleva a cabo la limpieza de la plazoleta Nueva Esperanza y de las calles Juramento, Pueyrredón, Rodríguez Peña y Martín Rodríguez.