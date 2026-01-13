En menos de dos años, la UPC logró la validez nacional de 36 carreras

En los últimos dos años, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) gestionó y obtuvo la validez nacional de 36 carreras, un paso clave para garantizar que los títulos emitidos tengan reconocimiento oficial en todo el país y habiliten el ejercicio profesional, la continuidad de estudios y el acceso a concursos, posgrados o empleo público en cualquier jurisdicción.

Entre 2024 y 2025, la casa de estudios presentó ante los organismos nacionales un total de 36 propuestas, que incluyeron actualizaciones de planes de estudio, transformaciones curriculares para jerarquizar carreras existentes y la creación de nuevas ofertas académicas. El volumen y la velocidad del proceso reflejan una etapa de fuerte crecimiento institucional y académico.

Detrás de cada validación hubo un trabajo técnico y sostenido de diseño curricular, adecuación normativa, elaboración de documentación y seguimiento permanente, llevado adelante por comisiones específicas y equipos técnicos de la universidad, en una articulación constante entre lo académico y la gestión.

Este avance acompaña el proceso de expansión territorial que atraviesa la UPC, que actualmente cuenta con 12 sedes universitarias distribuidas en distintos puntos de la provincia, acercando propuestas actualizadas y con reconocimiento nacional a estudiantes del interior y de la capital.

Las carreras validadas responden a una estrategia orientada al desarrollo productivo, social y cultural de Córdoba, con propuestas vinculadas a la economía del conocimiento, la producción, la salud, la seguridad, las artes, la actividad física y la formación docente, entre otras áreas. En ese marco, se destaca la incorporación de trayectos flexibles, titulaciones intermedias y enfoques integrales pensados para mejorar la inserción laboral.

El conjunto de las 36 propuestas abarca profesorados, tecnicaturas universitarias, licenciaturas y una maestría, distribuidas entre unidades académicas de la ciudad de Córdoba y sedes regionales, consolidando un modelo que prioriza el acceso real a la educación superior y el desarrollo del talento humano en todo el territorio provincial.