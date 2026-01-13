Estudiantes federados podrán entrenar sin dejar la secundaria

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes pusieron en marcha una iniciativa destinada a asegurar la continuidad educativa de estudiantes que practican deportes federados o de alto rendimiento, con el objetivo de que puedan sostener su trayectoria escolar sin resignar su desarrollo deportivo.

El acuerdo establece que quienes acrediten su condición de deportistas podrán cursar el nivel secundario con un acompañamiento específico por parte de las instituciones educativas, manteniendo su condición de alumnos regulares. Las inasistencias derivadas de entrenamientos, concentraciones o competencias oficiales serán consideradas justificadas, siempre que cuenten con la certificación correspondiente.

Además, las escuelas estarán habilitadas a implementar horarios flexibles, propuestas pedagógicas apoyadas en tecnologías y modalidades de evaluación adaptadas a cada situación, para garantizar la continuidad de los aprendizajes.

En los casos en que sea necesario, también se prevé la posibilidad de continuar los estudios en otras ofertas del sistema educativo provincial, mediante acuerdos entre la escuela, la familia y la entidad deportiva.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que la medida parte de una convicción central del Gobierno provincial: que ningún joven deba elegir entre estudiar y desarrollarse en el deporte. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar las trayectorias educativas y reconocer el esfuerzo de quienes representan a la provincia en distintas disciplinas.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó que el trabajo conjunto permitirá que los jóvenes deportistas puedan proyectar su futuro deportivo sin perder el vínculo con la escuela, un aspecto clave para su desarrollo integral.

La iniciativa contempla además la creación de un registro provincial de estudiantes deportistas y un trabajo articulado con clubes, federaciones y familias, con el fin de realizar un seguimiento permanente de cada caso y fortalecer una educación inclusiva que contemple distintos proyectos de vida.