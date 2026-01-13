Huerta Grande impulsa el compostaje comunitario

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande continúa fortaleciendo las acciones de educación ambiental y participación ciudadana a través del Programa Involucrarnos, una iniciativa que promueve prácticas sustentables y el cuidado del entorno. En ese marco, hoy martes 13 de enero a las 18 horas se realizará un conversatorio y capacitación en compostaje en el Centro Vecinal del barrio El Cóndor.

La propuesta está orientada a vecinos y vecinas interesados en aprender a reducir los residuos domiciliarios mediante el compostaje, una técnica sencilla y efectiva que permite transformar los desechos orgánicos en abono natural para huertas y jardines. Durante el encuentro, se brindarán herramientas teóricas y prácticas para comenzar a compostar en el hogar.

Noticias Relacionadas Huerta Grande impulsa el verano con talleres de idiomas, artes marciales y movimiento

Como incentivo para fomentar la participación, quienes asistan recibirán un kit de compostaje, facilitando así la puesta en marcha inmediata de esta práctica ambientalmente responsable.

La actividad es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Huerta Grande, el Programa Involucrarnos, ODER y Huerta Grande, reafirmando el compromiso de las instituciones locales con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y el trabajo comunitario.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que no solo promueven hábitos más saludables y ecológicos, sino que también fortalecen el vínculo entre vecinos y generan conciencia colectiva sobre el cuidado del ambiente.

La invitación es abierta y gratuita, y representa una oportunidad para involucrarse activamente en la construcción de una Huerta Grande más sustentable.