Huerta Grande se prepara para vivir la Fiesta de la Peña Callejera

Huerta Grande. Este viernes, la música y la tradición tomarán las calles de Huerta Grande con la realización de la Fiesta de la Peña Callejera, una propuesta cultural pensada para disfrutar en familia y celebrar las raíces folklóricas.

El evento se llevará a cabo el viernes 16 de enero, a partir de las 20:45 horas, en la intersección de Avenida San Martín y Entre Ríos, con acceso libre.

Noticias Relacionadas Huerta Grande impulsa el compostaje comunitario

Sobre el escenario se presentarán destacados artistas locales y regionales: Los Duarte, Herencia del Alma, Dúo Huaucke y Ricardo Jesús, quienes ofrecerán un repertorio cargado de música popular y tradición.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a sumarse a esta verdadera fiesta popular, que promete una noche de encuentro, folclore y alegría en el corazón de la localidad.