Valle Hermoso relanza el Pago Anual con importantes beneficios
Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso anunció el regreso del Pago Anual, una modalidad pensada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los vecinos y ofrecer importantes beneficios económicos.
El vencimiento está previsto para el 27 de febrero de 2026.
Entre los beneficios se destaca un 10% de descuento por pago anual, más un 5% adicional para quienes se encuentren al día con sus tasas. Además, se ofrecen facilidades de pago con Tarjeta Cordobesa en 4 cuotas sin interés y con VISA y MasterCard en 3 cuotas sin interés.
También se podrá abonar mediante transferencia bancaria, botón de pago del Banco Macro y a través de la plataforma Pay per Tic. Para más información, los interesados pueden ingresar a www.municipalidad.com/Vher/Home/menu