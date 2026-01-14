La Falda cada vez más cerca de tener su propia aerosilla
La Falda. El intendente Javier Dieminger anunció que el proyecto para instalar una aerosilla en La Falda está a punto de superar el último obstáculo: obtener el permiso de ambiente de la Provincia.
“Me llamó el dueño del proyecto y me adelantó que a fin de mes sale la aprobación ambiental para la aerosilla de La Falda", dijo Dieminger, quien especula que se puedan generar varios puestos de trabajo. "La base de la aerosilla se instalará detrás del Hotel Edén y su traza se extenderá por encima del Camino del Cuadrado Viejo", señaló el mandatario.
La obra demandará seis meses de ejecución.