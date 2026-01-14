Más de $182 mil millones para mejorar caminos rurales en Córdoba

Durante este año, el Gobierno de la Provincia de Córdoba impulsa una inversión superior a los $182 mil millones destinada a mejorar la red de caminos rurales, a través de 19 obras estratégicas que incluyen pavimentación, enripiado y enarenado en distintos departamentos del territorio provincial.

Los trabajos se desarrollan mediante el Programa de Pavimentación, Mejora y Sistematización de Caminos Rurales y se encuentran en diferentes etapas: obras ya finalizadas, otras en plena ejecución y un nuevo paquete de intervenciones recientemente licitadas. El objetivo es fortalecer la transitabilidad de los caminos secundarios y terciarios, claves para la producción, la logística y la vida cotidiana en zonas rurales.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio Caminero Único, un esquema de articulación entre la Provincia y el sector agropecuario creado por ley, que desde 2019 funciona como una herramienta para canalizar inversiones en infraestructura vial rural. El financiamiento proviene del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, integrado en gran parte por el Impuesto Inmobiliario Rural que abonan los productores y que se destina exclusivamente a obras vinculadas al desarrollo productivo, la seguridad vial y la conectividad.

Actualmente, se ejecutan 11 obras viales con una inversión superior a los $79 mil millones. Ocho corresponden a trabajos de enripiado, dos a pavimentación y una a enarenado, alcanzando más de 135 kilómetros de caminos rurales y beneficiando de manera directa a cientos de personas en departamentos como Río Cuarto, General Roca, Unión, Colón, Marcos Juárez, Totoral y Santa María, entre otros.

A lo largo de este año también se finalizaron tres importantes obras de pavimentación que suman más de 56 kilómetros, con impacto directo en corredores productivos y comunidades del interior. Además, se licitaron cinco nuevas obras por más de $68 mil millones, que permitirán sumar pavimento y mejoras en otros tramos estratégicos de la red rural.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas intervenciones no solo apuntan a mejorar la circulación de la producción agropecuaria, sino también a garantizar el acceso de ambulancias, transporte escolar y servicios de salud, especialmente en épocas de lluvias o condiciones climáticas adversas.

Con este esquema de trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo, la Provincia busca consolidar un modelo de inversión sostenida en infraestructura rural, orientado a reducir desigualdades territoriales y mejorar la calidad de vida en el interior cordobés.