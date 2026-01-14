Murga alienígena para niños: música y creatividad en Capilla del Monte

Capilla del Monte. En el marco del Festival Alienígena 2026, Capilla del Monte vuelve a apostar por propuestas culturales pensadas para las infancias. Durante tres sábados consecutivos de enero, se desarrollará la Murga Alienígena para Niños, una actividad gratuita que combina música, juego y expresión artística en un entorno creativo y participativo.

La propuesta tendrá lugar los sábados 17, 24 y 31 de enero, de 10.30 a 12.30 horas, en la Sala Poeta Lugones, y está destinada a niñas y niños que deseen acercarse al universo de la murga desde una mirada lúdica y original, atravesada por la estética alienígena que caracteriza al festival.

El taller estará a cargo de la profesora Cata Villegas, quien guiará a los participantes en la exploración de ritmos, instrumentos y dinámicas propias de la murga. Los chicos y chicas podrán traer su propio instrumento o bien crear uno durante la actividad, fomentando la imaginación y el trabajo colectivo.

La Murga Alienígena para Niños es una actividad gratuita, con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa. Las inscripciones se realizan en las Oficinas de Turismo de la localidad o vía WhatsApp al 3548 569415.

La iniciativa forma parte de la programación de verano impulsada por el municipio, que busca generar espacios culturales inclusivos, creativos y accesibles para las infancias, fortaleciendo el vínculo entre el arte, la música y la identidad local en uno de los eventos más emblemáticos de Capilla del Monte.