Realizan recorridos de Poblado Histórico en La Cumbre

La Cumbre. El Recorrido de Poblado Histórico es una actividad guiada, libre y gratuita que ofrece La Cumbre, que se puede realizar caminando o en vehículos de ese Municipio-, que permite conocer las particularidades que hacen a las casonas que conforman el patrimonio arquitectónico y cultural de la localidad. Se trata del primer poblado histórico de la provincia de Córdoba.

"Durante enero vamos a estar realizando esta actividad todos los lunes a las 10 hs con salida desde la Secretaría de Turismo, en Caraffa al 300. Más información llamando al teléfono 3548 637837. Este verano descubrí todo lo que La Cumbre tiene para ofrecer y enamorate para siempre de este rinconcito de las Sierras de Córdoba", destacaron desde la Secretaría de Turismo.