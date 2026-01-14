Refuerzan bacheo, cloacas y alumbrado en distintos sectores de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba lleva adelante operativos simultáneos de mantenimiento urbano en distintos barrios de la ciudad, con cuadrillas que trabajan en paralelo en tareas de cloacas, bacheo, alumbrado público, desmalezado y limpieza, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones ambientales en el ejido urbano.

En ese marco, se desarrollan trabajos de bacheo y reparación de calzada en varios puntos, entre ellos calle Cochabamba, entre Esquiú y Félix Frías, Juan Beverina al 1650 y Ambrosio Olmos, en el carril con sentido Buenos Aires–Plaza España.

En los barrios Talleres Este, Villa El Libertador, General Bustos y Empalme, las cuadrillas realizan reparación, despeje y recambio de luminarias, junto a podas bajas y limpieza de residuos acumulados, acciones orientadas a mejorar la seguridad y el entorno urbano.

En barrio Poeta Lugones, los trabajos se concentran en el retiro de restos de poda y la limpieza de canales, tareas clave para favorecer el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas.

Por su parte, en barrio Villa Páez, se ejecutan tareas de mantenimiento de cloacas en la intersección de Dr. Francisco Javier Muñoz y Dr. Miguel Gorman, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema sanitario y mejorar las condiciones de salubridad en el sector.

En barrio Urquiza, sobre Gorriti al 2150, se llevan adelante labores de limpieza de veredas, retiro de escombros y arena acumulada sobre la calzada.

En materia de desmalezado y limpieza, las intervenciones alcanzan a los barrios Ampliación San Pablo, Oña, Bialet Massé y San Pablo, con trabajos especiales en las inmediaciones de la Estación Rodríguez del Busto y sobre avenida Mahatma Gandhi.

Las tareas se desarrollan de manera integral a través de distintas áreas municipales, con la participación de Centros Operativos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Higiene Urbana y Espacios Verdes, coordinando acciones para sostener el mantenimiento cotidiano de la ciudad.