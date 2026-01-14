Valle Hermoso ofrece Masoterapia en el CAPS René Favaloro

Valle Hermoso. Un momento para aflojar tensiones, respirar profundo y cuidar tu bienestar. En el CAPS René Favaloro de Valle Hermoso la masoterapeuta Lorena Rivero ofrece martes y jueves entre las 16 y las 21 horas, Relajante facial; Cabeza + facial; Descontracturante (completo / completo + facial) y Drenaje linfático (manual y con criogel).

Los turnos son de 1 hora.

El CAPS René Favaloro está ubicado en la calle República Argentina 408.

Contacto al 03548-471411.