Alta Gracia: vuelve Mionca, para vivir tres noches imperdibles

Alta Gracia. La ciudad del Tajamar se prepara para vivir tres noches a pura gastronomía, música en vivo y experiencias al aire libre.

Y es que desde mañana viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, en el Parque del Sierras Hotel llegará una nueva edición de Mionca.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer Mionca, que contará con la participación de más de 40 food trucks con una amplia variedad de propuestas gastronómicas pensadas para todos los gustos.

La programación musical será uno de los grandes atractivos del festival, con la presencia de bandas en vivo, DJs y artistas cordobeses, que acompañarán cada jornada y aportarán un clima festivo para todas las edades.

Este año Mionca volverá a tener una fuerte impronta cultural, con arte en vivo y espacios participativos como talleres, murales colaborativos, ciclo de cine, feria de emprendedores y más.

Entre las propuestas destacadas se anticipan experiencias inmersivas como “Experiencia PI”, intervenciones ambulantes por todo el predio e incluso espacios dedicados a aprender disfrutando como el “Espacio Astro” que invita a mirar el cielo de otra manera o el “Kitchen Camp” donde los amantes de la cocina tendrán la oportunidad de “meter las manos en la masa”.

Con entrada libre y gratuita, el Festival Mionca invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia que combina gastronomía, música, arte y encuentro en el corazón del verano de Alta Gracia.