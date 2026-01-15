Atención ortopédica especializada en Huerta Grande

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande informó que el próximo viernes 27 de febrero, a las 14 horas, se realizará una atención ortopédica especializada en el Centro de Salud Benito Soria, destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada estará a cargo del ortopedista Gustavo Estevez (MP 622), quien brindará evaluaciones y la confección de plantillas ortopédicas personalizadas, utilizando tecnología de baropodometría computada, un estudio que permite analizar la pisada y detectar alteraciones en la marcha, postura y apoyo del pie.

Noticias Relacionadas Huerta Grande impulsa el compostaje comunitario

Este tipo de atención resulta fundamental para la prevención y tratamiento de diversas afecciones musculoesqueléticas, especialmente en personas con dolores crónicos, problemas posturales, lesiones deportivas o dificultades al caminar.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar acercando servicios de salud especializados a la comunidad, fortaleciendo el acceso a prestaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Los turnos y consultas pueden realizarse comunicándose al 421 450. La actividad es impulsada por la Municipalidad de Huerta Grande, en el marco de las políticas de promoción y cuidado integral de la salud.