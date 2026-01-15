El sistema de Trayectorias Cuidadas llegará al nivel primario en 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba anunció la expansión del Módulo de Información de Trayectorias Cuidadas al nivel primario a partir de 2026, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de los estudiantes desde los primeros años de la escolaridad y mejorar la continuidad entre niveles.

La herramienta ya fue implementada en el nivel secundario, donde registró un balance positivo durante el último ciclo lectivo, consolidándose como un sistema clave para la detección temprana de situaciones que afectan las trayectorias educativas.

El módulo funciona como un sistema de alerta y seguimiento, que permite registrar, ordenar y sistematizar los circuitos de acompañamiento escolar para planificar intervenciones de corto, mediano y largo plazo. A partir de una lectura estratégica de los datos, los equipos directivos y docentes pueden identificar de manera oportuna situaciones de vulnerabilidad que impactan en los aprendizajes, antes de que deriven en repitencia o abandono escolar.

Con su incorporación al nivel primario, el programa apunta a potenciar la articulación entre primaria y secundaria, permitiendo que el pasaje entre ambos niveles esté acompañado por información precisa sobre el recorrido pedagógico y social de cada alumno, favoreciendo trayectorias continuas y sostenidas.

Entre los principales ejes del Módulo de Trayectorias Cuidadas se destacan la detección temprana de factores de riesgo, la articulación institucional entre escuelas, familias y municipios, el fortalecimiento de una educación inclusiva mediante datos específicos que permiten adaptar las estrategias de enseñanza, y una mayor visibilidad de la información educativa, presentada de forma clara y accesible para directivos y docentes.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la relevancia pedagógica y tecnológica de la iniciativa. «Nuestra prioridad es que las trayectorias escolares sean continuas, completas y de calidad. Con este módulo, no solo obtenemos datos, sino que generamos acciones concretas. Son datos que impulsan decisiones, y decisiones que acompañan trayectorias para que ningún estudiante quede fuera del sistema», afirmó.

En la misma línea, la subdirectora del Sistema Integral de Información Educativa, María José Llanos Pozzi, subrayó la importancia del trabajo articulado a nivel territorial. «El Módulo de Información permite que la escuela no trabaje sola. Al detectar un riesgo educativo, se activan redes con equipos técnicos, familias, municipios y organizaciones comunitarias. Para 2026, la gran novedad es la integración con la educación primaria y la incorporación de datos del módulo de educación inclusiva», explicó.

Desde la cartera educativa remarcaron que esta expansión representa un paso clave hacia una gestión educativa basada en evidencia, con foco en la prevención, la inclusión y el acompañamiento personalizado de las trayectorias escolares.