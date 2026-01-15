Iniciaron las obras de refuncionalización del Centro de Transferencia de Residuos de La Calera

Comenzaron las obras de refuncionalización del Centro de Transferencia de Residuos (CTR) de La Calera, un proyecto histórico impulsado por el Ente Metropolitano Córdoba que marca un antes y un después en la gestión ambiental de la región de Sierras Chicas.

Con una inversión cercana a los 3.100 millones de pesos, la obra permitirá transformar de manera integral el sistema de tratamiento de residuos, beneficiando directamente a más de 60.000 vecinos y vecinas de La Calera y Saldán y dando respuesta a una problemática ambiental arrastrada durante años.

La recorrida por el predio, ubicado en barrio Alto La Campana, fue encabezada por el presidente del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández, y el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi. También participaron la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Bio Ciudadanía de la Provincia, Victoria Flores; la intendenta de Saldán, Carolina Cristori; y otros jefes comunales que integran el organismo.

Durante la visita, Fernández destacó la importancia de la mirada regional para abordar este tipo de problemáticas. «Desde el Ente Metropolitano tomamos una decisión estratégica para ordenar el sistema, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los vecinos, convencidos de que los problemas que no reconocen límites municipales solo se resuelven con una mirada metropolitana y con un Estado presente que se hace cargo», afirmó.

Por su parte, el intendente Rambaldi subrayó el impacto positivo que la obra tendrá a nivel local. «Pasamos de tener un basural a cielo abierto a recuperar un entorno natural único. Esto no es un enterramiento: es un Centro de Transferencia con tecnología de última generación. Entendimos que solos era muy complicado, pero sentándonos en la mesa metropolitana logramos transformar una vieja deuda ambiental», señaló.

En la misma línea, Victoria Flores remarcó el cambio de paradigma que implica la iniciativa. «Es el resultado de una decisión política clara: avanzar hacia la regionalización de los residuos. Hablar de ambiente dejó de ser un tema exclusivo de ambientalistas para convertirse en un eje central de la gestión pública. Hoy ya no hablamos de basura, sino de recursos, de sostenibilidad y de nuevas oportunidades», expresó.

La refuncionalización del CTR permitirá modernizar el sistema operativo mediante la incorporación de tecnología de última generación. Los residuos serán procesados en tolvas y prensas de alta capacidad, lo que permitirá reducir su volumen en un 50%. Luego, serán trasladados en contenedores roll-off al predio de Piedras Blancas (CORMECOR), optimizando la logística, disminuyendo costos y reduciendo de manera significativa la huella de carbono.

Además, se anunció que la Provincia sumará un camión adicional para reforzar la capacidad operativa del sistema.

La obra, adjudicada a la empresa Pablo Federico e Hijos S.A., tiene un plazo de ejecución de 180 días e incluye infraestructura operativa, sistemas avanzados para el tratamiento de lixiviados y control de olores, pavimentación de accesos, mejoras en la seguridad interna y un plan de forestación perimetral con especies nativas para una adecuada integración paisajística.

Desde el Ente Metropolitano destacaron que, mientras avanzan los trabajos, se mantiene activo un plan de contingencia que garantiza la continuidad del servicio de recolección y disposición de residuos sin afectar a las comunidades.