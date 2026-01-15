La Cumbre invita a vivir una noche de astroturismo bajo el cielo serrano

La Cumbre. La localidad de La Cumbre propone una experiencia diferente para disfrutar de las noches de verano: una jornada de astroturismo, pensada para vecinos, vecinas y turistas que deseen conectarse con el cielo y la naturaleza.

La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de enero, a partir de las 21 horas, en la Pista de Aeromodelismo de La Cumbre, un espacio ideal para la observación astronómica por sus condiciones naturales y la amplitud del entorno.

La propuesta estará a cargo de Jonatan Mira, monitor astronómico del proyecto Starlight, quien guiará la observación del cielo nocturno y brindará explicaciones accesibles sobre estrellas, constelaciones y otros fenómenos astronómicos, combinando divulgación científica y experiencia sensorial.

Desde la organización destacaron que se trata de una actividad libre y gratuita, con inscripción previa en la Secretaría de Turismo de La Cumbre o a través de WhatsApp al 3548 637837, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia para los participantes.

El astroturismo se consolida como una de las propuestas que ponen en valor los cielos limpios de las sierras cordobesas, promoviendo el turismo sostenible y el disfrute responsable del patrimonio natural, en una noche pensada para mirar hacia arriba y dejarse sorprender.