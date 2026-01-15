Llega el Inmobiliario Urbano con descuentos de hasta el 25%

El Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en marcha una nueva etapa de su política tributaria con la aplicación de descuentos de hasta el 25% en el Impuesto Inmobiliario Urbano, una medida que apunta a reducir la presión impositiva sobre los hogares y reforzar la previsibilidad fiscal durante 2026.

El beneficio está dirigido a propietarios de vivienda única cuyos inmuebles tengan una valuación fiscal de hasta 124 millones de pesos, y ya se encuentra disponible a través de la web de Rentas Córdoba, donde pueden consultarse los tributos correspondientes al período fiscal vigente.

La iniciativa forma parte del Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia orientada a aliviar la carga impositiva sin trasladar ajustes a los contribuyentes, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la inversión pública.

Descuentos vigentes y beneficios acumulables

Entre las principales novedades se destaca la incorporación del Descuento Córdoba 2026, que otorga un 25% de descuento automático para los propietarios alcanzados por la medida.

Además, se refuerza el acompañamiento al sector productivo mediante el Descuento Propietario Productor, que permite acceder a un 5% adicional a quienes abonen el Impuesto Inmobiliario Rural con medios digitales.

A estos beneficios se suman los descuentos ya vigentes:

30% por Contribuyente Cumplidor.

15% por Pago Anual en Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones.

5% por Buenas Prácticas Agropecuarias, con pago online.

Aumentos con tope y por debajo de la inflación

Como parte del esquema tributario 2026, la Provincia estableció límites máximos de actualización, garantizando que los incrementos no superen la inflación interanual:

28,3% para el Impuesto Inmobiliario Urbano.

29,7% para el Impuesto Inmobiliario Rural.

El objetivo es brindar certeza y previsibilidad, permitiendo a familias y productores planificar sus gastos en un contexto económico complejo.

Exenciones que continúan

Se mantienen vigentes las exenciones impositivas para:

Adultos mayores, jubilados y pensionados.

Beneficiarios de exenciones sociales.

Entidades públicas y privadas alcanzadas por la normativa.

Vehículos que cumplan con la antigüedad y condiciones previstas.

Fechas clave y formas de pago

Martes 10 de febrero: vence el Pago Anual del Inmobiliario Urbano y la primera cuota del Inmobiliario Urbano, Rural, Automotor y Embarcaciones.

Entre las opciones de pago disponibles se incluyen:

Tarjeta Cordobesa (Visa o Mastercard), hasta 6 cuotas sin interés.

Todos los medios habilitados a través de la web de Rentas Córdoba.