Schiaretti recibió el alta médico y se prepara para asumir en Diputados

El ex gobernador Juan Schiaretti recibió el alta médica tras haberse sometido a una operación cardíaca el pasado 28 de noviembre y dio a conocer cuándo asumirá su banca en la Cámara de Diputados. Se le hizo el reemplazo de una válvula aórtica, retomará su actividad en los próximos días y jurará como diputado nacional en el mes de febrero.

Schiaretti fue operado con éxito en el Instituto de Cardiología de la Fundación Favaloro, donde le reemplazaron una válvula aórtica mediante un procedimiento mínimamente invasivo conocido como TAVI (Implante Valvular Aórtico Transcatéter).

«Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido»; lo comunicó el gobernador mediante su cuenta de Twitter.

El dirigente cordobés necesitó casi un mes y medio de recuperación tras la intervención y no juró el pasado 10 de diciembre.