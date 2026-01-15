Valle Hermoso: arrancó la Escuela de Verano 2026

Valle Hermoso. Chicos y chicas de 5 a 12 años ya están viviendo un verano distinto, a puro juego y diversión en el predio Alma Alquimia de Valle Hermoso, donde se desarrolla a diario la "Escuela de Verano 2026".

Las autoridades municipales han previsto que la escuela concluirá el viernes 13 de febrero.

"Jugar, aprender y disfrutar del aire libre… con pileta incluida, el mejor combo del verano. Un espacio para compartir, moverse y pasarla muy bien", destacaron desde el municipio.