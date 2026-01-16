Bialet Massé: este sábado volverá la Peatonal de la Cerveza

Bialet Massé. Este sábado 17 de enero, la localidad de Bialet Massé vivirá una nueva edición de la Peatonal de la Cerveza, una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal, consolidándose como uno de los eventos destacados del verano 2026.

La cita será a partir de las 20 horas en avenida Belgrano y esquina Independencia, frente al ITV. Desde la organización confirmaron que la iniciativa continuará los días 6 y 13 de febrero, reforzando la agenda cultural y turística local.