Comercios cordobeses ya pueden sumarse al SuperOfertón 2026

Los comercios de Córdoba interesados en participar de SuperOfertón 2026 ya pueden inscribirse para formar parte del evento provincial de comercio electrónico que se desarrollará del 9 al 13 de marzo. La inscripción estará abierta hasta el 31 de enero y se realiza de manera gratuita a través del sitio oficial del programa.

La iniciativa está destinada a comercios de distintos rubros que cuenten con un sitio de e-commerce transaccional y apunta a potenciar las ventas digitales mediante promociones, ofertas exclusivas y opciones de financiación, además de ampliar el alcance de los negocios locales hacia nuevos mercados.

SuperOfertón es organizado por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Producción, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y busca consolidar a la provincia como un polo estratégico del comercio electrónico a nivel nacional.

El evento contará con una plataforma web centralizada que funcionará como vidriera de los comercios adheridos, mientras que las operaciones se concretarán en los sitios propios de cada empresa, facilitando la experiencia de compra y aumentando la visibilidad de productos y servicios de toda la provincia.

La edición 2026 incorporará un proceso de rebranding, con nueva identidad visual, una estrategia digital de alto impacto y acciones de comunicación orientadas a fortalecer el posicionamiento del programa en el ámbito nacional.

Además, el programa se estructura sobre siete ejes principales, entre ellos la participación de comercios online y tiendas físicas, acuerdos con partners tecnológicos y medios de pago, incorporación de más empresas, landings exclusivas, mapa de locales adheridos, medición post evento y un esquema de capacitaciones y asistencia técnica.

En este marco, durante febrero se llevarán a cabo tres encuentros formativos destinados a que las empresas participantes lleguen mejor preparadas y puedan maximizar sus ventas durante el evento, optimizando la experiencia de los usuarios y la conversión en sus canales digitales.