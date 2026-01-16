Cosquín coordina acciones para garantizar un verano seguro

Cosquín. La Municipalidad de Cosquín avanza con una planificación integral destinada a fortalecer los recursos, la logística y la infraestructura necesarias para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes en el marco de la temporada turística 2025/2026. Con el objetivo de consolidar un “Verano Seguro”, la ciudad se prepara para recibir a miles de turistas con un operativo articulado, eficiente y coordinado entre múltiples organismos locales, provinciales y regionales.

En este contexto, el pasado 9 de enero, en la Sala de Conferencias de Prensa de la Plaza Próspero Molina, se llevó a cabo una reunión operativa clave en la que participaron más de 60 referentes institucionales y personal especializado, quienes forman parte del dispositivo de seguridad que se desplegará durante el verano y especialmente durante el Festival Nacional de Folklore.

El encuentro tuvo como objetivo presentar la estructura general del operativo a cargo de Defensa Civil, bajo la dirección de Laura Barreiro, escuchar propuestas de las instituciones intervinientes, analizar experiencias de la temporada anterior, plantear problemáticas a resolver y establecer estándares de seguridad para este nuevo período.

El operativo contempla una organización en cuatro anillos de trabajo, que permiten una cobertura integral del territorio. El primero se concentra en la Plaza Próspero Molina, con equipos especializados en prevención de incendios, atención sanitaria y seguridad civil. El segundo abarca la periferia de la plaza y el casco céntrico, garantizando corredores de emergencia y coordinación de recursos. El tercer anillo comprende ríos y balnearios, con cobertura diaria en zonas habilitadas y personal capacitado para tareas de prevención, rescate y primeros auxilios. Finalmente, el cuarto anillo abarca la totalidad del ejido municipal, dando respuesta a emergencias que requieran intervención ampliada, especialmente ante contingencias climáticas.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto y la planificación anticipada como herramientas clave para fortalecer la seguridad y acompañar el desarrollo turístico, cultural y económico de Cosquín, reafirmando la voluntad de gestión de brindar tranquilidad a quienes eligen la ciudad para disfrutar del verano y del Festival Nacional de Folklore.