Huerta Grande lanzó un programa para la separación de residuos

Huerta Grande. En el Centro Vecinal del barrio El Cóndor de Huerta Grande se realizó el lanzamiento del programa “Involucrarnos”, una iniciativa que busca reducir de manera significativa la cantidad de residuos sólidos urbanos enviados a disposición final.

El encuentro contó con la participación del bioquímico Augusto Mailet, en representación del ODER, y del licenciado Carlos Ricci, por la Municipalidad de Huerta Grande. Durante la jornada se entregaron cestos de residuos a las familias, promoviendo la separación domiciliaria, con especial énfasis en los residuos húmedos, que representan entre el 50 y el 60 % del total.

Desde el municipio destacaron la participación y el compromiso de los vecinos, y adelantaron que el programa se extenderá a otros barrios de la localidad.

"Seguiremos visitando los distintos barrios de la localidad, acercando este programa a más vecinos y vecinas, con el objetivo de construir una Huerta Grande más limpia, sustentable y amigable con el medio ambiente" indicaron desde el municipio.