La Falda lleva la Cultura Itinerante al barrio Villa Caprichosa

La Falda. El área de Cultura de la Municipalidad de La Falda anunció la realización de un Taller de Arte, Reciclaje y Manualidades en el barrio Villa Caprichosa, en el marco del ciclo de verano “Cultura Itinerante”.

La actividad, coordinada por Romi Bazán, se desarrollará el lunes 19 de enero a las 19 horas en el SUM de la Capilla San Cayetano, ubicada en avenida Ferrarini 700. El taller es gratuito y quienes deseen participar pueden comunicarse al 3548-555208.