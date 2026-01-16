La sede regional de la UPC en Deán Funes ya alcanza un 67% de avance de obra

Apenas un año después del inicio de obra, la Sede Regional Deán Funes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) alcanza un 67% de avance de construcción, consolidando uno de los proyectos educativos más relevantes para el noroeste provincial.

La obra fue puesta en marcha el 1 de febrero de 2025, en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, junto a la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, y representa un paso clave en el proceso de federalización del acceso a la educación universitaria en el interior cordobés.

La llegada de la Universidad a Deán Funes, a través de una sede regional, se enmarca en el desarrollo de un corredor cultural, tecnológico y científico, junto a la futura Sede Regional Cruz del Eje, también en construcción. El objetivo es fortalecer el progreso productivo y el desarrollo del talento humano en el noroeste de la provincia.

Durante el acto de inicio de obra, Llaryora remarcó el impacto social del proyecto: “A los jóvenes que son del interior del interior, aun con el boleto educativo gratuito, se les hace difícil estudiar. Muchos, lamentablemente por la falta de recursos, se quedan en el camino por no tener una universidad cerca. Este polo educativo va a implicar un cambio de paradigma: tendremos a muchos jóvenes con universidades cerca de sus casas”.

Un edificio estratégico para el desarrollo regional

La Sede Regional de la UPC se integra al proyecto del Parque Industrial Deán Funes, en un sector estratégico de la ciudad, colindante con la ruta provincial 16 y la ruta nacional 60.

El edificio contará con 2.500 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas, e incluirá Salón de Actos, aulas híbridas, sanitarios mixtos, cantina, Sala de Profesores, Gabinete Informático, Sala de Reuniones, Lactario, Biblioteca y Centro de Estudiantes.

Actualmente, en el predio se ejecutan tareas como la instalación del cerco perimetral, cordón cuneta, tabiques de yeso, pintura interior, colocación de carpinterías de aluminio y metálicas, refuerzos estructurales, además de los trabajos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de señales débiles y de detección de incendios.

La rapidez y eficiencia de la construcción se explican por el uso del sistema de premoldeado de montaje en seco, que permite fabricar los elementos estructurales en planta y luego montarlos en obra sobre estructuras de hormigón armado.

Más carreras y mayor demanda educativa

El proceso de expansión de la UPC en Deán Funes comenzó en diciembre de 2024, con la incorporación del Nivel Superior de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi a la órbita universitaria. Esta decisión permitió transformar las ofertas de nivel superior existentes en propuestas universitarias para toda la región.

Para la cohorte 2026, se encuentran disponibles los profesorados universitarios de Educación Física, Biología, Química (con título intermedio de tecnicatura universitaria en Laboratorio), Geografía, y Lengua y Literatura. También se dicta la tecnicatura universitaria en Desarrollo Sostenible con orientación en Economía Circular, además de los profesorados no universitarios de Educación Inicial y Educación Primaria.

El impacto de la llegada de la Universidad se refleja en los números: en la cohorte 2025 se preinscribieron 433 personas, lo que representó un incremento superior al 100% respecto del año anterior. En el primer llamado de preinscripciones para la cohorte 2026, ya se registraron 428 aspirantes, cifra que iguala al total del año pasado, a la espera de una segunda convocatoria en febrero.

Desde la UPC destacaron que este crecimiento sostenido expresa la expectativa genuina de las comunidades del noroeste cordobés y la capacidad de la Universidad para ofrecer propuestas de calidad, vinculadas a las necesidades socioproductivas locales.

Un nuevo paradigma universitario

La federalización de la Universidad Provincial de Córdoba se apoya en un cambio de paradigma académico que contempla la creación de 15 sedes regionales en distintos puntos de la provincia, incluida la ciudad de Córdoba, con el objetivo de garantizar un acceso situado a la educación universitaria, cerca de los entornos familiares y comunitarios.

Este enfoque se traduce también en acciones concretas de articulación con el entramado productivo local, como la conformación de los Consejos Intersectoriales en regiones como Ansenuza, Punilla, Ctalamochita, Unión, Norte y Sur-Sur, fortaleciendo el vínculo entre universidad, territorio y desarrollo.