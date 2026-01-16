Reconocieron a 379 policías ascendidos durante 2026

En la Escuela Superior de Policía se llevó a cabo este jueves el acto de Reconocimiento a Personal Policial Ascendido 2026, donde 379 oficiales jefes y superiores recibieron sus diplomas por el paso a nuevas jerarquías dentro de la fuerza.

La ceremonia reunió a autoridades policiales, integrantes del Estado Mayor, personal de distintas dependencias y familiares de los ascendidos, en un encuentro que combinó formalidad institucional y momentos de fuerte carga humana.

Uno de los pasajes más destacados fue el reconocimiento a la sargento primera Marina González, integrante de la División Patrulla Preventiva de Alta Gracia, quien recibió el ascenso por mérito extraordinario a sargento ayudante. La distinción puso en valor su trayectoria y resiliencia, luego de que en 2021 sufriera un accidente vehicular en el que perdió una de sus piernas y continuara desempeñándose dentro de la institución.

El acto cerró con un aplauso sostenido y el acompañamiento de compañeros y familiares, en una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la vocación de servicio.