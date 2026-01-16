Valle Hermoso puso en marcha la Escuela de Verano para Adultos Mayores

Valle Hermoso. Con una amplia propuesta de actividades recreativas y deportivas, comenzó a funcionar en Valle Hermoso la primera Escuela Municipal de Verano destinada a adultos mayores. El programa incluye caminatas, gimnasia funcional, newcom, tejo, bochas, actividades acuáticas, aquagym y ritmos, entre otras opciones.

Las inscripciones se realizan en la oficina de Deportes y Recreación, ubicada en Padre Walter Consalvi 234, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. La actividad es gratuita y tendrá continuidad durante el año a través del Taller Recreativo del Adulto Mayor.