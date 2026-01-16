Verano con tecnología: Córdoba impulsa un taller de IA para jóvenes de 59 localidades

La Provincia puso en marcha el Taller de Verano: Inteligencia Artificial Generativa, una iniciativa del Ministerio de Educación orientada a garantizar la igualdad territorial y el acceso equitativo a la formación tecnológica en todo el territorio cordobés.

La propuesta, desarrollada junto a UNICEF y Chicos Net, ya cuenta con más de 600 jóvenes inscriptos, de entre 15 y 24 años, provenientes de 59 comunas y municipios. El taller combina encuentros virtuales sincrónicos con espacios presenciales en cada localidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y el intercambio entre comunidades.

El inicio del programa se realizó de manera simultánea en toda la provincia y contó con el acompañamiento virtual del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y de la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano. En tanto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, participó de forma presencial en Deán Funes, una de las localidades con mayor nivel de participación.

La iniciativa forma parte del Plan BIEN CBA Verano 2026, que acerca propuestas educativas, culturales y tecnológicas a más de 100 localidades y prevé alcanzar a más de 2000 niños, niñas y jóvenes durante el receso estival.

Una política pública con alcance territorial

Durante el lanzamiento, Claudia Maine destacó que la alta convocatoria refleja una decisión estratégica del Gobierno provincial. “El gobernador Martín Llaryora nos pide que la igualdad territorial sea una realidad concreta. Y esta capacitación es una muestra clara: cuando el Estado llega con oportunidades a cada rincón, las respuestas son inmediatas, aun en pleno enero”, afirmó.

La funcionaria también subrayó la importancia del trabajo articulado: “Estas acciones solo se logran trabajando en equipo. No buscamos que los jóvenes aprendan solos desde sus casas, sino que lo hagan juntos, conectados y compartiendo experiencias entre comunidades”.

La convocatoria fue impulsada junto a intendentes, jefas y jefes comunales, además de los más de 660 centros de estudiantes que coordina la Secretaría. “La Provincia llega a cada localidad, pero también los chicos empujan y se apropian de las propuestas”, remarcó Maine.

El norte cordobés, protagonista del inicio

Si bien el taller comenzó de manera simultánea en las 59 localidades, Deán Funes se convirtió en uno de los puntos de referencia del primer encuentro presencial.

La intendenta Andrea Nievas valoró el impacto de la iniciativa en la región: “Una vez más el Gobierno de Córdoba se hace presente en el norte con oportunidades concretas. La igualdad territorial no es un discurso, hoy la estamos viviendo”.

Además, destacó la proyección futura del programa: “La inteligencia artificial abre puertas para el futuro educativo y laboral de los chicos. Que esto llegue al norte demuestra que el Estado ve y escucha a cada comunidad”.

Jóvenes que miran al futuro

Los participantes coincidieron en la importancia de que el acceso a la tecnología no quede limitado a los grandes centros urbanos.

Lucas, de 17 años y oriundo de Deán Funes, expresó: “Esto muestra que también hay futuro en el norte. Nos da herramientas para estudiar mejor y usar el tiempo libre para aprender”.

Por su parte, Ariadna, de 16 años y de Quilino, señaló: “Ya usamos inteligencia artificial en la escuela y necesitamos entenderla para aprovecharla bien”.

En tanto, Karla, de 21 años y de San José de las Salinas, sintetizó: “Es una oportunidad que antes no estaba. Y llegó hasta acá”.

Entusiasmo en cada sede y mirada a largo plazo

Tutores de localidades como Mi Granja, Colonia Tirolesa, Río Primero, La Francia y Cavanagh, entre otras, coincidieron en destacar el entusiasmo y la participación activa de los jóvenes en los espacios presenciales.

“En todas las sedes hay energía, ganas y participación”, resumió el equipo docente que acompaña el taller.

Finalmente, Maine anticipó que esta experiencia será el punto de partida de un trabajo sostenido durante el año. “Vamos a seguir con propuestas para estudiantes, docentes y familias, porque la inteligencia artificial será parte de todo el sistema educativo. Lo central es que su uso sea apropiado, crítico y ético”, señaló.

Al finalizar el cursado, los participantes recibirán certificación oficial.

Los interesados aún pueden inscribirse a través del formulario habilitado por el Ministerio de Educación.