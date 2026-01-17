Cordobeses en Alerta reforzó la prevención en la zona este de Córdoba

Esta tarde, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros encabezó una jornada de difusión y cercanía del programa Cordobeses en Alerta en la zona este de la ciudad de Córdoba, uno de los sectores comerciales más activos, donde dialogó con vecinos y comerciantes sobre el funcionamiento de la herramienta.

Acompañado por el equipo territorial del programa, el funcionario recorrió los puestos de una feria de frutas y verduras, conversó con feriantes y evacuó dudas sobre el sistema. Durante la actividad se realizaron nuevas adhesiones y se explicó de manera directa qué situaciones deben reportarse a través del canal de WhatsApp.

En el contacto con los vecinos, Quinteros remarcó que el programa apunta a reforzar la prevención desde la participación ciudadana, integrando al vecino como parte activa del sistema de seguridad. También explicó que el canal permite avisar de forma inmediata y confidencial ante actitudes sospechosas o hechos que generen preocupación en la vía pública, lo que habilita una respuesta rápida en el territorio.

Los equipos técnicos trabajaron comercio por comercio, brindando asistencia, resolviendo consultas y explicando el uso correcto del sistema, que se articula con la Central de Monitoreo para el envío de móviles ante cada alerta.

Vecinos y comerciantes valoraron la presencia en el barrio y destacaron la importancia de contar con una herramienta que mejore la prevención y la sensación de cuidado en la vida cotidiana del sector.